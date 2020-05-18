影／電器火災居首 消防員讓你看清電線超負載的後果

桃園市消防局第二大隊表示，消防署分析103年到108年全國火災起火原因，電器火災居榜首，每年都占火災總數30%以上，主因是多數老舊住宅的配線並沒有汰舊換新，加上家電用品使用增加，導致配線負載電流量大增潛藏火災因子，危機不容忽視。

第二大隊指出，之所以發生電器火災，很多時候與我們使用電器的習慣及衍生的用電問題有關。像是未按規定使用、使用時間過長、通風散熱不良、接觸不良、積汙導電、過負載等，進而導致短路、過熱現象而引起火災。

消防局第二大隊富岡分隊隊員張金煜利用閒餘時間，自製模擬電器火災過度負載宣導教具，透過居家生活中常用的電器模擬不正確使用、老舊等因素可能產生的問題。

模擬狀況搭配延長線，將高功率、高耗能、高瓦數電器線路全部串接在單一線路盤上，使得瞬間電線線路不斷的加成累積大量的電功率，造成巨大的蓄積熱，最終而冒煙起火燃燒，甚至燒熔斷線路，在居家易引燃周邊可燃物引起火災。