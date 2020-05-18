聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／電器火災居首 消防員讓你看清電線超負載的後果
桃園市消防局第二大隊表示，消防署分析103年到108年全國火災起火原因，電器火災居榜首，每年都占火災總數30%以上，主因是多數老舊住宅的配線並沒有汰舊換新，加上家電用品使用增加，導致配線負載電流量大增潛藏火災因子，危機不容忽視。
第二大隊指出，之所以發生電器火災，很多時候與我們使用電器的習慣及衍生的用電問題有關。像是未按規定使用、使用時間過長、通風散熱不良、接觸不良、積汙導電、過負載等，進而導致短路、過熱現象而引起火災。
消防局第二大隊富岡分隊隊員張金煜利用閒餘時間，自製模擬電器火災過度負載宣導教具，透過居家生活中常用的電器模擬不正確使用、老舊等因素可能產生的問題。
模擬狀況搭配延長線，將高功率、高耗能、高瓦數電器線路全部串接在單一線路盤上，使得瞬間電線線路不斷的加成累積大量的電功率，造成巨大的蓄積熱，最終而冒煙起火燃燒，甚至燒熔斷線路，在居家易引燃周邊可燃物引起火災。
第二大隊強調，防範電器火災千萬一定要記住「五不一沒有」，養成良好的用電習慣。五不為用電不超載、電線不折損、插頭不用不插、電器旁不放置易燃物品、插頭不潮濕汙損；一沒有就是沒有安全標章產品不買不用。另外，在居家中的寢室、客廳、樓梯間走廊及廚房加裝住宅用火災警報器，可以偵知火災的發生，提早應變爭取火場逃生時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言