疑視覺死角釀禍 85歲阿嬤過馬路遭公車輾斃

高雄市阿蓮區今早發生老婦人遭公車撞死意外，85歲黃姓阿嬤與丈夫外出看病，疑因視覺死角，綠燈穿越馬路時被左轉的高雄客運公車撞上，老阿嬤傷重不治。警方表示，公車司機自稱左轉時是綠燈，不清楚怎會撞上老婦人，事故原因還要進一步調查釐清。

今天上午9點半左右，李姓老翁偕同妻子到阿蓮衛生所看病，看診後，李翁在衛生所等待，85歲妻子走斑馬線邊緣，獨自穿越民生路準備去對面的健保藥局領藥，過馬路時，一輛高雄客運公車從前方民權路左轉民生路，老阿嬤當場被公車撞上，倒地不起臟器外露。

警方表示，黃姓老婦的頭部及身體有多處骨折，傷勢嚴重當場不治，陳姓公車司機的酒測值是零，司機宣稱他是綠燈左轉，沒有看見婦人在公車左前方，肇事原因須由交通大隊分析研判才能釐清。