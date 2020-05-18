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為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

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車禍兩造都撞傷下巴無法吹氣酒測 送醫抽血真相大白

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區昨天深夜10時許發生2車追撞事故，其中28歲江姓轎車駕駛受困車內，被救出時渾身酒臭，但他與對方女性駕駛一樣，2人都撞傷下巴喊疼，無法吹氣酒測。最後送醫抽血化驗，江男酒精值超標，依公共危險罪嫌函送法辦。

據了解，江男昨晚與朋友聚餐喝酒之後，明明喝酒醉仍執意自己開車，他先送1名朋友返回住處，再駕車返家途中經過五股區成泰路三段577巷，遇上38歲徐姓女子駕駛休旅車突然在巷內迴轉。

警方推測江男當時已經有點酒醉恍神，加上車速過快，煞車不及撞上，他的舊款喜美轎車車頭撞得稀巴爛，人受傷困在車內動彈不得。撞擊地點剛好在農會和大型社區門前，吸引許多民眾圍觀，江男被消防隊救出時，明顯渾身酒臭，下巴撕裂傷，徐女也撞傷下巴、感到頭暈。

2人都被救護車送往淡水馬偕醫院包紮順便抽血化驗，江男換算成呼氣酒測值高達0.68毫克，將依酒駕公共危險罪嫌函送地檢署偵辦，徐女酒測值0。詳細車禍肇因，仍待警方進一步鑑識調查。

休旅車在巷內迴轉被從後方追撞。記者林昭彰／翻攝
休旅車在巷內迴轉被從後方追撞。記者林昭彰／翻攝
577巷是雙向道，轎車企圖閃避迴轉車，開到對向車道，留下很長煞車痕，仍然撞上。記者林昭彰／翻攝
577巷是雙向道，轎車企圖閃避迴轉車，開到對向車道，留下很長煞車痕，仍然撞上。記者林昭彰／翻攝
事故地點在1個大型社區門前，吸引許多民眾圍觀。記者林昭彰／翻攝
事故地點在1個大型社區門前，吸引許多民眾圍觀。記者林昭彰／翻攝
舊款喜美轎車車頭撞得稀巴爛，人受傷困在車內動彈不得。記者林昭彰／翻攝
舊款喜美轎車車頭撞得稀巴爛，人受傷困在車內動彈不得。記者林昭彰／翻攝
事故地點在農會門前，吸引許多路人圍觀。記者林昭彰／翻攝
事故地點在農會門前，吸引許多路人圍觀。記者林昭彰／翻攝
休旅車在巷內迴轉被從後方追撞。記者林昭彰／翻攝
休旅車在巷內迴轉被從後方追撞。記者林昭彰／翻攝

酒測 淡水

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