台灣各地開始降雨 警方：行車應開頭燈以免受罰

受梅雨鋒面接近的影響，台灣局部地區今天上午開始有明顯雨勢，台北市警察局交通警察大隊提醒，若遇濃霧、降雨或視線不清時，行車應開亮頭燈，違者依法開罰。

氣象局今天預測，這一波梅雨鋒面在台灣滯留時間約6天，明天及20日，西半部及東北部易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地都可出現局部大雨或豪雨，高溫也會下降。

由於雨天行車常會影響視線，交通警察大隊提醒，梅雨季節期間，駕駛人行車若遇鋒面強降雨時，應開亮汽車頭燈，保護自己也保護別人。

依據道路交通安全規則第109條第1項規定，汽車行駛時，應依相關規定使用燈光。包括夜間應開亮頭燈；行經隧道、調撥車道應開亮頭燈；遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈；非遇雨、霧時，不得使用霧燈：行經公路主管機關或警察機關公告之山區或特殊路線之路段，涵洞或車行地下道，應依標誌指示使用燈光。

以及，夜間會車時，或同向前方100公尺內有車輛行駛，除第101條第3款之情形外，應使用近光燈。

交通警察大隊表示，依據道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

交通警察大隊呼籲，民眾雨天行車請小心駕駛，保持行車安全距離，開車頭大燈，確保行車安全，以避免交通事故發生。