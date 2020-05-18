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把酒店少爺謊報國小員工 台中消防分隊長遭判刑1年6月
台中市消防局江裕聰在2012年至2014年擔任黎明消防分隊長期間，辦理防火管理人講習、複訓，涉嫌將報名表交給海派酒店、海舞理容KTV等5名酒店少爺，並指示隊員朱鏡宇將機關欄位不實填寫為國小事務組長等職稱，讓酒店員工不用支付初訓、複訓費用2萬800元，台中地院依公務員假借職務上機會詐欺得利罪等2罪，判江1年6月徒刑。
判決書指出，台中市消防局在2012年、2014年分別辦理公家機關防火管理人講習、防火管理人複訓，當時擔任第六救災救護大隊黎明分隊長江裕聰（51歲），疑指示隊員朱鏡宇（44歲）將報名表交給海派酒店、海舞理容KTV等5名酒店少爺，並將職務欄偽填為國小事務組長、稅務局股長、中華電信員工、國家通訊傳採委員會員工，讓海派員工免於支付防火管理人初訓及複訓費用共2萬800元。
江裕聰否認涉案，辯稱當時名額未額滿，公家機關人員沒有意願參訓，是前任消防局長廖明川通知承辦人有多餘名額可開放給其他非公家機關人員，才指示請轄內有公共危險之虞場所業者參訓，未通知理容KTV及酒店少爹參加防火管理人訓練。
朱鏡宇承認涉案，辯稱訓練完才得知這5人都是海派酒店防火管理人，依江裕聰要求才將5位參訓人員機關欄位填載不實名稱。
台中地院審結，認定江裕聰犯公務員假借職務上機會詐欺得利罪、公務員登載不實文書二罪，各判1年3月徒刑，應執行1年6月徒刑，另朱鏡宇依共同行駛公務員登載不實文書罪，判刑6月，緩刑2年，並向公共支付3萬元罰金。
台中市消防局表示，江裕聰在起訴時已調職到災害搶救科擔任技士，並由考績會決議將江送公務員懲戒委員會懲處，目前懲處結果尚未出爐，另外朱鏡宇則調任第六救災救護大隊擔任隊員，記申誡一支。
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