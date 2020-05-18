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警分析這兩因素 致大型車造成死亡車禍機率高

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市近來發生多起重大交通事故，不乏與大型車有關，學甲警分局針對大型車，針對轄內大型車行駛路段、路口，加強違規攔查，也針對違規車輛不定期超速取締，籲用路人遵守交通，降低傷亡憾事發生。

學甲警方表示，大型車先天有「發生『死亡』車禍機率極高」的不利特性；其中，最危險的是大型車「視覺死角」區域特別廣大，以及速度過快時，常造成煞不住，而撞上前人汽、機車及行人，一旦傳出事故，傷亡機率特別高。

警方進一步指出，大型車不利影響一是有視覺死角，機車騎士騎在大型車周邊時，大型車駕駛卻不一定有看見機車。常發生機車騎士越過大型車前方，以為司機有看到，因大型車本身就有高度死角，導致沒看見對方而持續行駛，發現時已來不及。

另外，近來外界重視大型車轉彎時，特有的內輪差問題，也是經常導致死亡事故的原因之一，籲請一機車騎士盡量遠離。

二是車體過重，煞車距離長。警方說，大型車車體重，加上載運貨物的重量，導致一般煞車時，因慣性作用力持續作用的特性，大型車煞車距離相較一般小型車輛煞車距離來的長。如大型車車速過快，易造成煞不住，而撞上前方汽、機車或行人而發生嚴重車禍事故，也是經常導致死亡事故原因之一。

台南學甲警分局日來針對大型車及違規車輛不定期攔查拍照取締，籲請用路人遵守交通。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警分局日來針對大型車及違規車輛不定期攔查拍照取締，籲請用路人遵守交通。記者謝進盛／翻攝

事故 機車騎士 車禍

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