影/目擊轎車撞死女騎士逃逸 清潔隊員緊急蒐報三嫌畫面

「肇事撞到人，怎麼能跑掉。 」台南市陳姓清潔人員今天目擊轎車在中西區中華西路撞死黃姓女騎士後，車上二男一女棄車逃逸，他表示，肇事撞到人，就要留在現場處理，這是做人基本道理，因駕車者假裝停下來，他誤以為對方會留在現場，很後悔沒有盯著他讓他跑掉。

30歲陳姓目擊者說，今天清晨他騎機車沿著安平路跟在黃女後面，看到轎車闖紅燈撞上黃女後，轎車衝進工地圍籬，車上三人竟棄車逃逸，他將手機打開錄影功能，錄下三人臉孔，也有人把影片PO上網，相信警方很快能找到肇事者。