小琉球海龜別摸 ! 婦人伸手抓玩遭人錄影檢舉被法辦

隨著疫情趨緩，再加上氣溫升高，小琉球也開始出現戲水的人潮，卻在昨天下午海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所，接獲民眾報案指，沙灘發現戲水遊客騷擾海龜。海巡人員立刻展開追查，隨後依影片追人，並將她依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

據了解，17日下午2時許，有民眾向小琉球安檢所報案稱，「小琉球美人洞沙灘發現遊客騷擾海龜」，並提供海巡人員一段錄影以利追查，報案人還指出畫面中，一名身穿藍衣的婦人，站在沙灘邊直接伸手抓海龜，讓海龜受驚嚇急忙擺動前肢試圖逃離。

海巡人員獲報後，立刻趕抵現場，隨即發現嫌疑人，便將該名婦人帶回訊問。海巡人員透過影像指證該名婦人，婦人便坦承犯行，海巡人員並將她依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。