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抱走3歲桃園男童 累犯男落網家長憂難防

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警方追查一名3歲男童前天（16日）下午約1點45分，在轄區一家大賣場被陌生男子抱走，昨晚在新竹逮捕涉案的41歲陳男，陳雖坦誠抱走男童但是避談動機，為什麼把男童丟在大溪中正公園也說不清楚，警方今天還要進一步釐清案情。

警方逮捕陳男消息傳開後，網友指出陳男就是2005年涉及中壢一件帶走男童的嫌疑人，而起類似手法不只一件。還有網友比對陳的身分發現他的名字已經改掉最後一個字，但是外型和其他資料幾乎可以認定就是同一人，警方並未否認網友傳聞，據了解陳拒絕夜間詢問，辦案人員今天將朝略誘罪嫌方向追查。

男童在大賣場被抱走的消息傳開後，網路上多人幫忙找人，兩小時多以後傳回在大溪中正公園找到小朋友的消息後，自稱是孩童的母親也在網路上自感謝大家幫忙。

警方指出，陳16日在中壢大賣場男抱走男童騎上機車後不知去向，結果不到兩小時半大溪警方接獲報案，男童被丟在大溪老街旁的中正公園，公園管理員看見男童獨自一人不吵不鬧覺得奇怪，聯絡警方後，警方才知道男童行蹤，並繼續追查男子身分，昨晚在新竹市東區林森路一家電子遊樂場逮捕他。

網友指出，2005年也是一名男子在中壢大賣場帶走一名男童，後來在兩公里外的馬路找到人，當時警方逮捕的男子和這次抱走男童的人很像。警方對此雖不回應，但是已經追查陳有無涉及其他案情。

網路上民眾呼籲帶小朋友出門時多注意，但也要網友認為像陳男這樣的人頻頻出沒大賣場、兒童遊藝場防不勝防，司法機關應該安排心理醫生診斷和提供諮商。

中壢警方逮捕涉嫌抱走男童的陳男。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方逮捕涉嫌抱走男童的陳男。記者鄭國樑／翻攝

新竹

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