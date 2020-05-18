影／台南轎車闖紅燈撞女騎士「噴飛10公尺」 車上3人棄車逃逸

一輛銀色轎車今天清晨1點30分行經台南市中西區中華西路口和民生路口時，疑因闖紅燈撞上黃姓婦人騎乘的機車，黃婦遭高速撞擊後，噴飛10公尺著地，頭部重創，送醫不治：轎車失控卡進工地旁的鐵絲網，車上2男1女見車動彈不得，竟下車逃逸，遭熱心目擊者持手機錄下過程，區轄警方正循線追緝。

據了解，40歲黃婦離婚育有2子，今天清晨1點多，她見小孩都已入睡，獨自騎機車外出，沿安平路西向東往民生路行駛，在民生路與中華西路口，遭1輛沿中華西路南往北，卻違規闖紅燈的銀色轎車直接高速撞上，黃被撞後往前噴飛10公尺落在路旁，頭部受著地受到重創，送醫前無呼吸心跳，經醫院急救宣告不治。

車禍發生後，轎車內包括駕駛與後座乘客一男一女不顧黃婦倒臥馬路，竟選擇下車徒步逃逸，一旁的機車騎士剛好目擊車禍過程，見3人肇事竟還落跑，騎車加速追上3人，拿出智慧手機拍攝，喝令「快回來」、「肇逃喔」，最後仍無法喚回3人。

目擊者表示，肇事車輛內有1名駕駛、2名後座乘客，白色上身T恤為駕駛人，另外同穿黑色上衣的1男1女為乘客，3人下車往民權路方向奔逃。警方徹夜調閱監視器畫面，正循線追緝3人到案說明。