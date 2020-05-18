影／台南市轎車撞機車 女騎士不幸死亡

台南市東區崇善路和崇善六街口，昨晚9點多發生一輛轎車在該處路口撞擊一輛機車，造成中年女騎士不幸當場死亡，至於車禍發生原因，交通組員警正在現場測繪，並調閱附近監視錄影器畫面，漏夜清查中。

附近民眾說，當時黑色轎車沿崇善路由北往南行駛，行經崇善六街路口，撞上沿崇善六街由西往東方向行駛機車，機車被撞後，部分車殼四散在車道，騎機車中年婦人連人帶車滑行至路邊另一輛轎車底下，當場沒有生命跡象。