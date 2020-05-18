大賣場擄童案怪叔叔落網 多年來前科累累

中央社 / 桃園17日電

男童在中壢大賣場被男子騎機車帶走，丟到大溪中正公園，車程至少要半小時。聯合報記者鄭國樑／攝影
男童在中壢大賣場被男子騎機車帶走，丟到大溪中正公園，車程至少要半小時。聯合報記者鄭國樑／攝影
桃園市一名男童在中壢區一處大賣場被人帶離，後來在距離賣場十多公里的大溪中正公園被發現，警方今晚在新竹市逮捕前科累累的陳姓男子，依強制、略誘等罪嫌究辦。

桃園市政府警察局中壢分局表示，3歲男童昨天與家人至中壢區知名大賣場購物，但男童的祖母在下午1時45分發現男童失蹤，立刻報警協尋。

警方表示，男童在失蹤2個多小時後，在昨天下午4時被發現遭棄置在大溪區中正公園，而大賣場與中正公園的距離約有十多公里。

警方說，當時中正公園管理員發現男童獨自在公園裡，立刻向大溪分局南雅派出所報案，才發現是失蹤的男童，隨即通知男童父母領回。

警方第一時間根據大賣場監視錄影器畫面鎖定41歲陳姓男子，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票，於今晚8時許，循線至新竹市東區林森路查獲陳男到案，警方初步偵訊後，男子坦承犯行，被依強制、略誘等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

陳男疑似有略誘、妨害性自主、強制猥褻前科，平時在北部地區打零工維生，近日在大溪工地工作，至於犯罪動機，警方將進一步釐清。

警方表示，男童失蹤後，男童的媽媽立刻在臉書（Facebook）焦急請求協助，直到接獲警方通知，才在臉書上感謝大家的協助，並告知在中正公園找到小孩子。

根據報案的賣場人員表示，男童祖母在逛大賣場時上洗手間，未料出了廁所，卻發現男童不見了，原本以為只是在賣場走失，後來發現男童不在賣場內，附近的里長也透過鄰里廣播協尋，不少熱心民眾也將訊息發到「Line群組」請求幫忙。

失蹤 新竹

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