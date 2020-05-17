北海岸死亡車禍 俞家肉粽負責人涉過失致死罪5萬元交保

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市石門區俞家肉粽店俞姓業者今早駕駛小貨車，到店面卸貨後疑違規在台2線迴轉，黃姓大型重機騎士閃避羽撞上貨車左側，傷重不治。警方調查，俞未酒後駕車，偵詢後依過失致死罪嫌送辦。檢察官晚間偵訊後，諭令5萬元交保。

檢警調查，俞男（68歲）俞男今天上午9點多，駕駛小貨車載貨物到台2線旁的俞家肉粽店面，停車卸完貨後，從道路右側迴轉開回住家時，門耳還沒通過道路中央槽化區，黃男（48歲）騎大型重機往金山方向行駛，直接撞上小貨車左後車輪處，人車倒地。

新北市消防局接獲報案前往救援，救護員到場看見黃男穿著防摔衣，看不出明顯外傷，但送醫檢查發現疑因受撞擊猛烈，導致內臟出血，傷重死亡。警方將俞男帶回偵詢後，依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，俞母近日病逝，享壽90歲，擇定明天出殯。俞男今天發生車禍被移送法辦，檢方晚間諭令交保。

肉粽是石門地區美食，許多遊客到北海岸遊玩，都會買來品嘗。石門區公所曾製作「石門肉粽地圖」，列出13家肉粽店舖，俞家肉粽名列其中，是最靠近金山區的商家。

新北市石門區俞家肉粽店俞姓業者今疑駕車迴轉時發生車禍，造成黃姓大型重機騎士死亡，檢方晚間偵訊後，諭令俞男5萬元交保。記者邱瑞杰／翻攝
新北市石門區俞家肉粽店俞姓業者今疑駕車迴轉時發生車禍，造成黃姓大型重機騎士死亡，檢方晚間偵訊後，諭令俞男5萬元交保。記者邱瑞杰／翻攝

石門 檢察官

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