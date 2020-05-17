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為救人埔里消防1小時疾行6K山路 救回暈倒男
南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道今傳有民眾不適暈倒，33歲謝姓男子今下午偕妻赴觀音瀑布健行，走道瀑布後卻突然感到頭暈不適，甚至嘔吐、暈倒，警消、義消獲報後馳援，來回疾行6公里，1小時內將其救護送醫，所幸性命無礙。
南投縣消防局指出，今下午18時47分獲報埔里鎮觀音瀑布登山步道有民眾暈倒，在現場休息1小時仍未改善，當下隨即調派鄰近的中心碑分隊，由其分隊長陳世賢率2員攜帶折疊式搬運椅及救護應勤器材前往，同步群呼義消派員馳援。
陳提到，因暈倒男子所在地位在瀑布處，現場並無訊號，其妻也是下山至手機有訊號處才打119求救，加上其休息時間已逾1小時，而救護車到場從停車處前往也還得步行3公里，平常要走半小時到1小時的路程，為救人疾行20分鐘抵達。
另考量謝男暈倒處為山路，人員搬運恐有困難，因此除準備救護應勤器材外，也攜帶折疊式搬運椅，一路疾行總算在晚上7時15分接觸到患者，經評估其意識狀況，確認能以搬運椅移動後，慢慢將其送下山。
南投縣消防局表示，途中後續支援的警、義消也陸續到達，約15人以輪流接駁方式，分工且加速將患者抬下山，迅速在7時44分就抵達停車場，將其送醫後，性命無礙，救援前後花不到1小時，足見警消、義消訓練有素，家屬則相當感謝。
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