男子中壢大賣場外抱走男童丟在大溪 桃警晚間新竹逮人

桃園市中壢警方追查一名3歲男童昨天下午約1點45分，在轄區一家大賣場門口被陌生男子抱走，警方今晚在新竹逮捕涉案的陳男，已經帶回中壢警分局釐清案情。

警方指出，陳男抱走男童騎上機車後不知去向，結果不到2小時半大溪警方接獲報案，男童被丟在大溪老街旁的中正公園，立即聯絡中壢警方通知家長帶回。

中壢警方根據監視器錄影畫面等線索，查出年約40歲陳姓男子涉案，全面清查他行蹤，今天中午鎖定他人在新竹，晚上8點確定他進入一家電子遊藝場，警方立即上前逮人。陳被帶回中壢警分局後對為什麼抱走男童說不清楚，只推說沒有惡意，警方正設法釐清案情。