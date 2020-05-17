男子中壢大賣場外抱走男童丟在大溪 桃警晚間新竹逮人
桃園市中壢警方追查一名3歲男童昨天下午約1點45分，在轄區一家大賣場門口被陌生男子抱走，警方今晚在新竹逮捕涉案的陳男，已經帶回中壢警分局釐清案情。
警方指出，陳男抱走男童騎上機車後不知去向，結果不到2小時半大溪警方接獲報案，男童被丟在大溪老街旁的中正公園，立即聯絡中壢警方通知家長帶回。
中壢警方根據監視器錄影畫面等線索，查出年約40歲陳姓男子涉案，全面清查他行蹤，今天中午鎖定他人在新竹，晚上8點確定他進入一家電子遊藝場，警方立即上前逮人。陳被帶回中壢警分局後對為什麼抱走男童說不清楚，只推說沒有惡意，警方正設法釐清案情。
男童從大賣場被抱走後，中壢部分即時通訊群組、粉團都在幫忙找人，議長邱奕勝也在臉書請大家幫忙，警方漏夜過濾天羅地網畫面，終於查出陳男涉案。
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