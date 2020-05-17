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4個家庭登塔曼山2家迷路 桃園搜救隊18小時全找回

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府消防局第四救災救護大隊巴陵分隊昨天下午4點31分接獲林姓男子報案，自稱攀爬塔曼山折返拉拉山神木區時迷路，與兒子位在塔曼山與玫瑰西魔山登山路徑上。沒多久，又接到報案，指和林男一起爬山的另外一個家庭母女5人失聯，不知他們的位置，希望消防分隊派人帶他們下山。消防隊員前後共花了18個小時，直到今天下午才將 5人全部尋獲。    

接獲求救電話的值班隊員黃則銘先安撫林的情緒，告知在原地等待救援，教導如何定位並取得座標，分隊同時調派隊員和支援人手，昨晚6點43分抵達塔曼山登山口後整裝編成2小隊指派任務。曹金明小隊長率隊從塔曼山往玫瑰西魔山展開搜索，童盈敦小隊長則率隊從塔曼山往拉拉山神木區展找人。

昨天晚上7點15分，曹金明的小隊於塔曼山往玫瑰西魔山路線上發現報案的林男和9歲兒子，大家在山上休息，今天凌晨5點41分導引父子下山。

搜救隊稍微休息後，8點6分再從塔曼山往玫瑰西魔山搜尋，於11點10分發現失聯的黃姓母女5人，今天下午1點21分將5人護送下山。總計搜救行動共出動消防人員35人、義消人員16人，各式救援車輛13輛，於歷時18小時，圓滿達成任務。

搜救小隊表示，迷路的民眾原本是4個家庭相約登山計畫一天來回，但是林姓父子2人、黃姓母女5人路線不熟卻走得比較快，等發現看不見帶隊的另兩家時已經迷路，因此向消防局求救。黃姓母女5人是沒迷路已經平安下山的家庭向消防局報案聯絡不上其他兩個家庭，搜救人員根據可能的路線找到母女，她們表示迷路時遇上打算夜宿山區的山友，和他們一起過夜，今天搜救隊找到她們帶他們下山。

第4大隊大隊長戴明杉指出，塔曼山附近山域為山難熱點，民眾應視自身體能選擇適合的山攀登，於登山前查看天氣預報，並攜帶完善的登山裝備，才能有良好的登山體驗。

搜救隊員夜晚在山區找到父子。圖／桃園市消防局第四大隊提供
搜救隊員夜晚在山區找到父子。圖／桃園市消防局第四大隊提供

拉拉山

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