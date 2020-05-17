影／屏東山地門橋下5童溺水1男童不治 姨父醫院外自責痛哭

屏東縣三地門大橋隘寮溪水域，今天傳出有5童玩水不幸溺水，其中年紀最大10歲男童，外傳他為妹妹驟然下水救人，顏姓男童被救起時失去生命跡象，送醫後仍不治。

親戚表示今天是男童的生日，因為天氣熱，姨父想帶大家去玩水消暑，卻因多數孩子不諳水性，傳出不幸，姨父等親朋友好友在醫院外苦候，盼望有好消息，但男童溺水太久已回天乏術， 姨父當下在醫院痛哭失聲，久久不能自已。

落水的五名小孩，分別是死亡的10歲男童，其他4童幸運獲救清醒，分別是6歲孫姓女童、9歲顏姓女童、5歲顏姓女童，5歲高姓女童，他們意識清楚，需留院觀察。

隘寮溪水域因為枯水期，水勢不大，但是仍有坑洞與深潭，且深不見底，一般易被誤判。