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影／颱風來了還溯溪 登山客受困南澳北溪直升機找人
「黃蜂」颱風來襲之際，宜蘭有8人兵分兩路昨天到南澳北溪登山溯溪，其中4人遇溪水暴漲受困，今天出動警義消及空總直升機找人，下午將近4點在龍門峽谷附近發現失聯者，經由直升機吊掛下山，沒有受傷，不送醫。
縣消防局今天中午接獲民眾報案，指稱有8人至南澳北溪溯溪，其中4人(A組)從潤泰礦場芽丁溫泉山上沿南澳北溪下切，另外4人(B組)沿南澳北溪河床往上游前進，雙方預計於昨天下午在五區溫泉會合，但因「黃蜂」颱風外圍環流帶來傾盆大雨，B組人員先行撤退至碧候溫泉等候，原預計今天11點所有人在碧侯溫泉集合下山，但遲遲等不到A組人員。
山友報案請求救援，消防局今天中午出動南澳分隊消防、義消人員至碧侯溫泉與B組人員會合，並由葉勝福小隊長率領2名警消、5名義消及警察局碧候所所長上切到五區溫泉處搜索。
下午1點44分，申請空勤總隊直升機協尋，直升機在下午3點多從碧候溫泉沿著溪流向上游搜尋，此時冬山分隊與馬賽分隊也整裝集結，準備由林務局及響導陪同出發到潤泰礦場下切搜救，但就在將近4點，直升機回報在龍門峽谷附近發現4名失聯者。
直升機把4人吊掛到南澳中學直升機起降場，4人分別是許姓宜蘭五結鄉人，林姓宜蘭羅東鎮人，洪姓宜蘭蘇澳鎮人，畢姓新北市人，都沒有明顯外傷，不必送醫，載送到南澳分隊休息後各自回家。
經常有人冒著豪大雨登山，一旦受困，得動用很多人物力尋人。縣消防局呼籲愛好戶外運動者，遇到氣象預報有颱風或豪雨來襲時，請千萬不要入山或溯溪，以免發生危險。
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