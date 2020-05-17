快訊

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

基隆小六男童墜樓死亡 電梯監視器顯示獨自坐電梯上樓

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名小學六年級林姓男童，今天被人發現疑從住家大樓的頂樓墜落地面，送醫不治。警方初步研判意外發生時，林童獨自在頂樓陽台，排除外力介入；林童手機通訊記錄也無與人結怨、遭霸凌或感情困擾內容。檢方將在明天相驗，釐清他為何墜樓及死因。

基隆市「119」昨天上午近11點時接獲報案有人墜樓，救護員趕到現場時，男童已無呼吸心跳，送醫急救仍告不治。

同棟住戶表示，聽到屋外傳來巨大聲響，從窗戶往外查看，發現有人墜樓，臉部朝下流出鮮血，趕緊報案。

警方封鎖現場調查，查出林童住在這棟大樓的5樓，當時他的父母都外出工作，只有同住的姑姑在家。林童父母接獲通知後，難以接受兒子竟發生意外，不解他為何會墜樓。

據了解，林童今天上午跟姑姑說要出門買東西，但出了家門，按了電梯直接上到頂樓。這棟建物是11樓建築，因都是樓中樓，高度約是一般建物16、7層樓高。

林童居住大樓有兩部電梯，員警調閱電梯監視器畫面，確認他是獨自搭電梯上樓，案發發後並沒有其他人坐電梯上樓或下樓。

鑑識人員到頂樓採證，陽台四周以鐵欄杆防護，沒有打鬥跡象。員警也到男童家中採證，並沒有找到遺書。

林童就讀學校表示，林童品性、成績都不錯，所以被選為糾察隊員。在老師眼中，他個性開朗，愛唱歌，是個陽光型學生，很少顯現不開心的情緒。學校已依規定通報校安事件，明天會啟動學生安心輔導程序。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆市小六男童今天疑墜樓，消防局救護人員送醫不治，案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市小六男童今天疑墜樓，消防局救護人員送醫不治，案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝

電梯 基隆

延伸閱讀

原始林秘道+無敵海景！基隆將有「1日雙塔」新路線

蔡尚育 立志擦亮永大招牌

永大經營、管理權分開 首重獲利

外出購物未返家 基隆小六男童疑墜樓送醫不治

相關新聞

屏東三地門隘寮溪水域5童溺水 傳男童生日竟成忌日

屏東縣三地門鄉隘寮溪水域今天下午3點15分獲報有5人溺水，4名女童年約4到7歲救起意識清醒，10歲顏姓男童救起無呼吸心跳，旁人說男童今天生日...

國五彭山隧道自小客冒煙拋錨 南下車流回堵3公里多

國道五號彭山隧道今下午4點多，發生一輛自小客車在隧道内冒煙故障，緊急封閉車道請求救援，造成南下車流大回堵3公里多，目前正...

影／酒駕男不服取締逃逸 警持警棍破窗制伏

台中市第二警分局文正所今天下午1時許巡邏時，在北區柳川西路發現一輛轎車車內駕駛與乘客都開窗吸菸，形跡可疑，因此前往盤查，...

石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 大型重機騎士身亡

新北市石門區知名肉粽店俞姓業者今天上午駕駛小貨車，涉嫌從店門口違規跨越台2線道路中央槽化線迴轉時，與騎往後方的黃姓大型重機騎...

影／颱風來了還溯溪 登山客受困南澳北溪直升機找人

「黃蜂」颱風來襲之際，宜蘭有8人兵分兩路昨天到南澳北溪登山溯溪，其中4人遇溪水暴漲受困，今天出動警義消及空總直升機找人，...

基隆小六男童墜樓死亡 電梯監視器顯示獨自坐電梯上樓

基隆市1名小學六年級林姓男童，今天被人發現疑從住家大樓的頂樓墜落地面，送醫不治。警方初步研判意外發生時，林童獨自在頂樓陽...

影／台中女子凌晨橋上拍夜景 上午橋下獲救

台中市林姓女子今天凌晨2時許在太平光德橋上拍夜景，因一時手滑手機往下掉，她伸手搶救，不慎也掉下了橋；直到上午11時許有人...

影／加強稽查噪音車 新莊2小時取締19件

入夏以後，夜遊汽機車明顯增加，新北市新莊警分局昨晚與環保局聯合執勤稽查噪音車，2個小時攔查51輛機車，其中19輛噪音超標...

台中貨車起火爆炸 疑車上鋼瓶引起

台中市潭子區今天發生行駛中的小貨車起火爆炸，駕駛及時逃出車外，疑似車上鋼瓶爆炸，起火原因由消防局調查中。

影／女子雨中騎機車躺在馬路不起 沒人理自報警

宜蘭礁溪市區昨天傍晚發生一起女子騎機車橫倒路面的意外，徐姓女子人車倒在路中，一動也不動，前方駕駛以為遇上「碰瓷」假車禍，...

取締改裝車不手軟 白河警一上午攔30多輛

改裝車衍生噪音超速橫行引人詬病，台南市白河警分局今在市道165線與麻豆監理站聯合稽查，共攔查30多輛，開罰非法改裝4件、...

警從馬伕匯款交易明細 抓出兩岸賣淫集團

陳姓男子、馮姓男子涉嫌經營兩岸賣淫集團，從2019年2、3月間至9月間，透過色情仲介業務媒介男客，派遣大陸籍應召女子在大...

熱門新聞

石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 大型重機騎士身亡

台中市下午雷雨交加 張男倒在大坑山區無心跳

外出購物未返家 基隆小六男童疑墜樓送醫不治

命大！年輕人自撞電桿引爆 回神機車已成焦炭廢鐵

屏東三地門隘寮溪水域5童溺水 傳男童生日竟成忌日

台中酒駕男市區轉彎側翻糗大 稱「撿手機」釀禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。