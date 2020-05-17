基隆小六男童墜樓死亡 電梯監視器顯示獨自坐電梯上樓

基隆市1名小學六年級林姓男童，今天被人發現疑從住家大樓的頂樓墜落地面，送醫不治。警方初步研判意外發生時，林童獨自在頂樓陽台，排除外力介入；林童手機通訊記錄也無與人結怨、遭霸凌或感情困擾內容。檢方將在明天相驗，釐清他為何墜樓及死因。

基隆市「119」昨天上午近11點時接獲報案有人墜樓，救護員趕到現場時，男童已無呼吸心跳，送醫急救仍告不治。

同棟住戶表示，聽到屋外傳來巨大聲響，從窗戶往外查看，發現有人墜樓，臉部朝下流出鮮血，趕緊報案。

警方封鎖現場調查，查出林童住在這棟大樓的5樓，當時他的父母都外出工作，只有同住的姑姑在家。林童父母接獲通知後，難以接受兒子竟發生意外，不解他為何會墜樓。

據了解，林童今天上午跟姑姑說要出門買東西，但出了家門，按了電梯直接上到頂樓。這棟建物是11樓建築，因都是樓中樓，高度約是一般建物16、7層樓高。

林童居住大樓有兩部電梯，員警調閱電梯監視器畫面，確認他是獨自搭電梯上樓，案發發後並沒有其他人坐電梯上樓或下樓。

鑑識人員到頂樓採證，陽台四周以鐵欄杆防護，沒有打鬥跡象。員警也到男童家中採證，並沒有找到遺書。

林童就讀學校表示，林童品性、成績都不錯，所以被選為糾察隊員。在老師眼中，他個性開朗，愛唱歌，是個陽光型學生，很少顯現不開心的情緒。學校已依規定通報校安事件，明天會啟動學生安心輔導程序。