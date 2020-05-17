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影／酒駕男不服取締逃逸 警持警棍破窗制伏

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局文正所今天下午1時許巡邏時，在北區柳川西路發現一輛轎車車內駕駛與乘客都開窗吸菸，形跡可疑，因此前往盤查，未料轎車拒絕停車，加速逃逸，警方一路跟車到西屯路一段附近，順利將轎車攔下，因駕駛有不願配合逃逸的狀況，警員下車後持警棍破窗，查獲車內駕駛、乘客等5人，經查開車的何姓男子酒測值已超標，警詢後依公共危險送辦，車內乘客以酒駕連坐法開罰。

據查，台中市第二警分局文正所警員謝承翰、謝嘉原在今天下午1時許巡邏時，在北區柳川西路3段180巷口時，見一部轎車車內乘客吸菸且形跡可疑，因此示意該車停車受檢，未料，該車拒檢並直接加速往篤行路方向逃逸，警方一路鳴笛尾隨，終於在西屯路一段116號前攔下該車，該車仍企圖倒車逃逸，已威脅到員警安全及其他用路人安全，警員當下立即持警棍破窗，順利將何制伏。

經查，開車的何姓男子（23歲）有明顯酒容、酒味，經酒測後酒精濃度達每公升0.30毫克，依公共危險罪移送法辦，另外同車4名乘客依規定連作依法告發。

第二警分局呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市何姓男子今天下午酒駕不配合警方攔查，警員以警棍破窗制伏。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子今天下午酒駕不配合警方攔查，警員以警棍破窗制伏。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子今天下午酒駕不配合警方攔查，警員以警棍破窗制伏。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子今天下午酒駕不配合警方攔查，警員以警棍破窗制伏。記者陳宏睿／翻攝

台中市 酒測

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