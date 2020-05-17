台中貨車起火爆炸 疑車上鋼瓶引起

台中市潭子區今天發生行駛中的小貨車起火爆炸，駕駛及時逃出車外，疑似車上鋼瓶爆炸，起火原因由消防局調查中。

今天近中午，台中市消防局獲報，潭子區崇德路四段和雅潭路二段的交叉路口有車輛起火。消防局派遣頭家厝、潭子分隊，出動各式救災救護車共6輛、人員共13名，由頭家厝分隊長許哲維帶隊前往搶救。

現場是1輛約1.3噸的小貨車，起火燃燒，火勢猛烈，報案初期報案人表示車輛有爆炸聲。消防隊員撲滅火勢，現場研判，報案民眾說聽到爆炸聲，疑為車輛上之氣體鋼瓶所造成。