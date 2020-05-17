影／女子雨中騎機車躺在馬路不起 沒人理自報警

宜蘭礁溪市區昨天傍晚發生一起女子騎機車橫倒路面的意外，徐姓女子人車倒在路中，一動也不動，前方駕駛以為遇上「碰瓷」假車禍，雙方僵持不下，徐女自己報警，她否認製造假車禍，整個過程耗了1個多小時，讓轎車駕駛相當無奈。

昨天傍晚將近5點，宜蘭下起傾盆大雨，位於礁溪鄉中山路一段，徐姓女子騎著機車過馬路時，人車停車馬路中間，接著她又把機車拉倒，趴在機車上，最後躺在路中間，甚至挪移機車壓自己身上。

林姓男子剛好開車要經過，不敢繼續往前還好車上行車監視器，錄下整個過程，顯示他並沒有撞到這名女子，即便對方要以「碰瓷」假車禍詐財，他也不怕。徐女躺在雨中片刻，不久後自己起來打電話報警。

警方調查，徐女否認識造假車禍，而是因為情緒不穩倒在路中，腳踝受輕傷送醫，員警後來通知家屬把這女子帶回家。