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石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 大型重機騎士身亡
新北市石門區知名肉粽店俞姓業者今天上午駕駛小貨車，涉嫌從店門口違規跨越台2線道路中央槽化線迴轉時，與騎往後方的黃姓大型重機騎士發生車禍。黃男雖無明顯外傷，但因內臟出血致死。警方偵詢後，將俞男依過失致死罪嫌送辦。
俞男今天上午9點多駕駛小貨車，將車上貨物載到台2線的店面，接著從道路右側迴轉，要掉頭開車回家，車身剛通過道路中央槽化線時，黃姓男子騎紅牌大型重機往金山方向行駛，與小貨車碰撞後，黃男倒地不起。
消防局救護人員接獲報案趕到現場，看見黃男穿著防摔衣，並無明顯外傷，但送醫查發現，可能因受撞擊猛烈，導致內臟出血，急救無效死亡。
警方對俞男進行酒測，酒測值為0，非酒駕。警方已報請檢察官相驗，肇事原因及刑責，待檢察官偵訊釐清。
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