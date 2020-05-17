取締改裝車不手軟 白河警一上午攔30多輛
改裝車衍生噪音超速橫行引人詬病，台南市白河警分局今在市道165線與麻豆監理站聯合稽查，共攔查30多輛，開罰非法改裝4件、無照駕駛1件及未戴安全帽1件，通報環保署噪音車輛召回檢測2件。警方強調，取締不法絕不手軟。
往來嘉義縣與台南市白河區的165線道路，是許多改裝車輛、大型重機假日至台南遊玩必經路段，改裝噪音車進入市區街道發出的噪音，影響民眾生活安寧秩序，許多鄉親更投訴1999市民熱線。
為符合民眾需求及防制交通事故，白河警察分局與麻豆監理站人員，今天在市道165線，針對改裝車加強攔查取締相關違規車輛，希望遏止歪風，持續到中午才告一段落。
警方表示，改裝車輛常見違規為剎車燈加裝閃爍器、改裝排氣管及變更未檢驗頭燈等違規行為，除會影響行車視線外，更容易衍生交通事故；警方將持續規劃勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並針對改裝噪音車錄音蒐證通報環保署召回檢測，呼籲民眾勿任意改裝車輛，或高速行駛製造噪音擾民。
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