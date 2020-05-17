暴雨戲水受困 消防籲：請記住救溺五步、防溺十招

新北市烏來山區昨天接連發生兩起民眾上山戲水，卻因溪水暴漲而受困的救援案件，警、消為救災疲於奔命，所幸最後兩起案件受困民眾都平安脫困，新北市消防局第四救災救護大隊便呼籲民眾，從事山域、水域遊憩活動，務必遵守水域安全守則，上山前也應注意中央氣象局預報，避免發生意外。

受黃蜂颱風外圍環流加上午後對流發展旺盛影響，烏來山區昨天下午降下豪大雨導致溪水暴漲，當時在山區溪邊溯溪的台北市召會教友組織隊其中3人便因體力不支，受困紅河谷溪邊，警消獲報後派遣大批人馬上山搜救，在溯溪嚮導帶領下展開地毯式搜救，下午五時許平安尋獲3人。

未料不久後距離紅河谷約2小時步程的桶後林道又傳出有四人因溪水暴漲，受困溪邊，搜救人員都還沒撤隊，只得原班人馬再度出動，所幸不久後4人便自行脫困，回報消防人員不需救援。

第四大隊長高宗祺指出，由於近日因疫情影響加上天氣逐漸炎熱，吸引許多民眾前往烏來、坪林等溯溪勝地遊玩，新北消防特別協請中華民國紅十字會總會水上安全工作大隊暨各區救生隊、新北市水上安全救生協會、新北市救難協會及新北市救生員教育服務推廣協會等民間救難團體，在假日期間協助執行防溺宣導及水域駐點警戒。

但因救援人員有限，高宗祺呼籲民眾，從事登山、戲水活動時，應遵守由教育部體育署提供「救溺五步、防溺十招」水域安全守則，認識相關風險並自我負責，慎選教練、指導員，才能玩得盡興又安全。今年最強一道梅雨鋒面將於19日襲台，請民眾避免該時段上山戲水。

＊「救溺五步、防溺十招」：

一、救溺五步：叫叫伸拋划、救溺先自保

(一)叫：大聲呼救。

(二)叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。

(三)伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。

(四)拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。

(五)划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

二、防溺十招：

(一)戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

(二)避免做出危險行為，不要跳水。

(三)湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

(四)不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

(五)下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

(六)不可在水中嬉鬧惡作劇。

(七)身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

(八)不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

(九)注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。