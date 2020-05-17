外國人聞瓦斯味好不安 跑進消防隊求助才解疑慮

「Hello」一名外國人14日跑進台中市消防局信義分隊以英文求助，因外國人僅會說英文，值班的消防隊員以英文與外國人溝通，得知近來在外國人在南區建成路、正義街聞到異味，因時常聞到，又不見相關單位解決，擔心引發公共災害，所以到消防隊求助，經消防隊前往調查後才知是瓦斯公司要更換線路，已有張貼公告，因外國人不識中文，才引發他的緊張。

台中市信義消防分隊表示，該名外國籍男子求助時未透露自己的國籍與姓名，他是在14日時先在消防隊的值班台門口徘徊許久，最後才走進消防分隊內以英文求助，消防隊員以英文與該名外籍男子溝通後，得知外籍男子在住處附近聞到異味，擔心引發危險，希望消防隊前往察看。

該名外籍男子表示，每天都會行經南區建成路右轉正義街一帶，近日發現路過時都會聞到有一股臭味飄散在四周，疑似瓦斯外洩，讓他十分不安，希望消防隊派員去查看。

信義消防分隊派員到場後，使用五用偵測器於附近偵測，發現有揮發性的氣體，詢問附近居民才知天然氣業者近期要進行管路更換，也有張貼公告告知居民，但只有用中文書寫，可能是外籍人士看不懂中文，所以造成外籍人士的緊張，當下消防隊員立即以英文跟向該名外籍男子解釋，讓他放下心中的大石，事後也傳簡訊稱讚許台中市的消防人員。