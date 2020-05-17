外出購物未返家 基隆小六男童疑墜樓送醫不治

基隆市一名讀小六的男童，今日上午11點左右被人發現疑墜落在中和路住家大樓後方地面。消防局救護人員到場，發現男童已無呼吸心跳，送醫急救無效，宣告不治。警方已封鎖現場調查，釐清案發原因。

案發現場黃姓住戶表示，家人當時聽到屋外傳來巨大聲響，從窗戶往外查看，看到一名男童面朝地，還流出鮮血，趕緊打「119」報案。

警方接獲通報後，派員前往現場調查，男童已被送醫，地面及草叢留有一灘血。員警依照男童倒地的位置研判，墜樓位置應非男童的住家。

據了解，男童和家人居住在的大樓是11層樓建築，男童和家人住在低樓層，男童上午向家人表示要外出購物，但許久未見返家。

男童家人經員警告知才知發生意外，隨後與員警到頂樓查看，沒有發現男童物品，住家也未找到遺書。男童從何處墜落，若是從頂樓，他為何要上樓及墜樓原因，待警方進一步調查釐清。

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