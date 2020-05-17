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不能領補助靠偷維生 警無奈：餓了來找我們

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

抓不怕！61歲張姓男子自去年12月起，便在新北市新店、中和、汐止等地區犯下多起破車窗行竊案，更曾在被逮捕兩天後又故技重施，讓許多受害民眾氣憤難耐，今年五月他又現跡板橋一帶，破壞約10輛汽車玻璃窗後行竊，得手約新台幣數千元，海山警方循線在文山區一處土地公廟通知他到案說明，警詢後函送新北地檢署。

據了解，張男孤身一人、居無定所，靠四處打臨時工維生，在4年前就因缺錢花用，開始以相同手法開始行竊，所得不是拿去飲酒作樂，就是買食物果腹，今年1月間他在新店、中和一帶犯下15件以上竊案，得手約新台幣10萬元，被新店警方逮捕2天後，又跑到汐止行竊，也因此被通報為治安顧慮人口，讓警方非常頭痛。

今年五月，他因近日找不到臨時工賺錢導致沒錢吃飯，今年五月又跑到板橋地區行竊，同樣以石頭或螺絲起子砸破、撬開車上最後一面三角玻璃窗後入內行竊，犯下約10件竊案，海山警方昨天循線追到文山一帶的山區土地公廟，通知張到案說明，他也對犯行坦言不諱，警詢後警方將他函送新北地檢署。

警方指出，雖然張男竊盜所得不多，但因遭損毀的汽車車窗一片動輒數千元，讓車主十分困擾。據悉，張因不符合請領補助金資格，只得靠著四處打零工維生，但因近日工作機會減少，經警方通報社會局安置後，社工找上門，他又表示不想去收容所接受安置。海山警方昨天了解後，只得自掏腰包拿乾糧等食物給張男果腹，並向他表示「不要再偷了，肚子餓來找我們」。

張男犯案手法如出一轍，都是以石頭或是螺絲起子敲破、撬開最小片的車窗，再伸手進去竊取車內財物，統計已犯下近30件竊案。聯合報系資料照，記者柯毓庭／翻攝
張男犯案手法如出一轍，都是以石頭或是螺絲起子敲破、撬開最小片的車窗，再伸手進去竊取車內財物，統計已犯下近30件竊案。聯合報系資料照，記者柯毓庭／翻攝
海山警方昨天循線追到文山山區，將張男通知到案說明。記者柯毓庭／翻攝
海山警方昨天循線追到文山山區，將張男通知到案說明。記者柯毓庭／翻攝
張在文山山區的土地公廟被警方逮捕過兩次。記者柯毓庭／翻攝
張在文山山區的土地公廟被警方逮捕過兩次。記者柯毓庭／翻攝

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