6旬女網戀駐伊拉克將軍 警方銀行員助攔百萬元

60歲陳姓女子在網路認識自稱聯合國派駐伊拉克的華裔男網友，對方日前許諾來台結婚，但需10萬美元解除其將軍職務，陳女立即臨櫃擬匯新台幣100萬元，幸經行員和警員成功攔阻。

台北市警察局中山分局長安東路派出所今天發布新聞稿表示，日前接獲轄內金融機構通報，指有民眾疑遭詐騙欲匯款，請求警方協助攔阻詐騙，當日巡邏勤務警員吳宸君、陳俊元和備勤警員劉翰元隨即前往案發地處理。

根據警方調查了解，陳女1年前於網路上認識一名自稱聯合國將軍且現駐紮於伊拉克的華裔男子，對方透過臉書等社交軟體向陳女甜言蜜語，製造相戀的感覺，他日前許諾陳女要遠離戰火並來台共組家庭，但需陳女先匯款10萬美元（約新台幣330萬元）至聯合國以解除其將軍職務。

不疑有他的陳女當日便至中山區一家金融機構，擬匯款新台幣100萬元至對方指定帳戶，並向行員表示是要匯款給國外的丈夫。

行員有鑑於匯款金額龐大，便細心詢問相關匯款細節，但陳女卻支吾其詞、不願說出原因，驚覺有異的行員才立即通報轄區警方協助。

隨後到場的員警研判為詐騙案，便和行員等6人共同向陳女說明相關詐騙集團手法，被愛沖昏頭的陳女才驚覺受騙，除放棄匯款念頭外，也在警方勸說下，將詐騙集團帳號封鎖，並感謝警方及行員協助攔阻。