酒駕男違規迴轉 無辜駕駛反應不及釀成連環車禍
彰化縣林姓男子今天凌晨在台中市南屯區友人住處喝酒，喝完酒後駕駛黑色休旅車，準備返回住處，未料行經南屯區向上路3段時，突然在雙黃線違規迴轉，行經該處的王姓男子一時反應不及，先撞上林休旅車頭後，轎車在失控衝向路旁，衝撞停在路旁的3輛機車，林經警方酒測，酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案將依公共危險罪嫌送辦。
據查，彰化縣林姓男子（37歲）今天凌晨在朋友住處喝酒後，駕駛黑色休旅車準備返家，行經南屯區向上路3段45號附近時，違規雙黃線迴轉，當時行駛在向上路的王姓男子（33歲）反應不及，先撞上林車車頭後，王車再失控，衝撞路旁3輛機車，幸好除林、王外，沒有造成其他人員受傷。
警方到場後，對二人酒測，其中林的酒精濃度超標，依公共危險罪送辦。林辯稱，知道該處不能迴轉，但貪圖方便所以迴轉，不知道會釀禍。王則說，林在雙黃線迴轉，車頭突然出來，看到時要反應已來不及，才會撞上。
全案詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，也將通知3名無辜被撞的機車車主，以利後續被害車主求償事宜，全案由交大事故組分析肇因，另外林違規迴轉，也將依違反道路交通管理處罰條例告發。
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