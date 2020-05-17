網路留言中國貨恐殘留肺炎病毒 法院不罰

陳姓網友在網路留言，中國商品可能殘留武漢肺炎病毒，遭新北市警察局新店分局依社會秩序維護法移送。法院審理認為留言用意是提醒避免病毒散播，不是故意散布謠言，裁定不罰。

陳姓男子3月在巴哈姆特用暱稱留言，「防疫關鍵時刻，你去買有極大可能帶有活病毒的對岸商品是想做什麼」，遭新店分局認定為散布謠言，足以影響公共安寧，因此依違反社維法將陳男移送法辦。

陳男表示，自己是看新聞報導說，貨品可能殘留病毒，才發表留言，希望在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，不要購買對岸直送的貨品，尤其是塑膠表面的東西。

台北地方法院參酌各家媒體多有關於「新冠肺炎能在物體表面存活多久」的報導後，認為陳男留言用意僅是提醒；加上，現今各方資訊眾說紛紜，讀者未必有判斷及查證能力，容易相信自己所信賴媒體提供的資訊，無法證明陳男是明知不實而故意傳布於眾。

判決書同樣指出，陳男留言內容不足以影響公共安寧，與構成違反社維法的要件不符，因此裁定不罰。