花蓮壽豐工寮發生意外 水電工疑施工不慎溺斃

花蓮壽豐鄉白鮑溪旁的一處農用工寮，在昨天下午4時許發生溺水意外，死者56歲吳姓男子倒臥在9分滿的蓄水池內，被地主盧姓男子發現時死亡已久，屍體呈現僵硬狀態。根據盧男說法，是委託水電工吳男架設水電管路，卻不知他何時獨自到工寮，發現時已溺斃，詳細死因尚待檢方相驗調查。

盧姓地主委託吳男協助架設工寮水電管路，不知吳男何時獨自開車到工寮施工，但壽豐山區連日有雨、地面濕滑，疑似在施工過程中，不慎意外跌落工寮旁的蓄水池。該蓄水池四周都是斜坡，長約5公尺、寬約4公尺、深度約2.5公尺，是用於灌溉農作物用。

盧姓地主表示，這2天有來工寮，但都沒有看見吳男，直到昨天下午4時40分左右，再次到工寮巡視時，發現吳男的車子，驚見吳卻躺臥在蓄水池裡，因山區訊號不佳，盧立即下山打119報案。