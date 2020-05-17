聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮壽豐工寮發生意外 水電工疑施工不慎溺斃
花蓮壽豐鄉白鮑溪旁的一處農用工寮，在昨天下午4時許發生溺水意外，死者56歲吳姓男子倒臥在9分滿的蓄水池內，被地主盧姓男子發現時死亡已久，屍體呈現僵硬狀態。根據盧男說法，是委託水電工吳男架設水電管路，卻不知他何時獨自到工寮，發現時已溺斃，詳細死因尚待檢方相驗調查。
盧姓地主委託吳男協助架設工寮水電管路，不知吳男何時獨自開車到工寮施工，但壽豐山區連日有雨、地面濕滑，疑似在施工過程中，不慎意外跌落工寮旁的蓄水池。該蓄水池四周都是斜坡，長約5公尺、寬約4公尺、深度約2.5公尺，是用於灌溉農作物用。
盧姓地主表示，這2天有來工寮，但都沒有看見吳男，直到昨天下午4時40分左右，再次到工寮巡視時，發現吳男的車子，驚見吳卻躺臥在蓄水池裡，因山區訊號不佳，盧立即下山打119報案。
吉安分局表示，5月16日下午5時20分左右，分局獲報在壽豐鄉山區有民眾溺水，經轄區員警趕赴現場，發現是一名年約56歲的吳姓男子，疑似在山區工寮進行水電管線配置時，不慎摔入深約2米半深的蓄水池中而不幸溺斃。經過初步勘查現場並無打鬥痕跡，男子身體沒有明顯外傷，將報請花蓮地檢署相驗，以釐清死因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言