影／台南市KTV離場時打群架 兩派人馬4人送醫

台南市中西區錢櫃KTV11樓，今天清晨7點多發生兩派人馬結束唱歌離場時，在走道發生口角衝突，雙方大打出手，混亂共造成3男1女受傷，其中22歲休假中現役軍人柯姓男子右腹部被不明尖銳物刺傷，大量出血，柯意識清楚自行走上救護車送醫，警方帶回在場其他8人留置調查，依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨7點17分接獲報案，中西區錢櫃KTV發生打架受傷案件，派遣中正救護車前往，柯姓男子22歲，右下腹刺傷，意識清楚送往成大醫院。孫姓男子23歲，右腋下刺傷，意識清楚，送往永康奇美醫院，翟姓男子30歲，警方查出翟男涉持銳器刺傷柯，膝蓋受傷，綽號小月女姓傷者年約40歲，頭部撕裂傷意識清楚，分別送醫。