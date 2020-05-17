影／撞分隔島車丟路旁 肇事男回家睡17小時後才到案

台中市白姓男子在上月12日清晨5時許，開車從國道清水服務區開車要返家，行經東區進化路時，疑因轉彎車速過快，導致碰撞中央分隔島後，轎車失控到外側車道，因白車的左前輪已歪斜，無法再行駛，白就將轎車丟在路旁後，自行搭車返家，警方循線通知白到案時，白到派出所已事隔17小時，白辯稱「很想睡覺」才會離開現場，因無證據顯示白有酒駕，全案依違反道交條例，今函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月12日清晨5時許獲報，一輛轎車碰撞中央分隔島後，停在外側車道，但車內無人，附近也沒有駕駛在場，僅開啟故障燈，警方到場發現，肇事駕駛將涉案車輛留在道路上，也未設置任何警告標誌，對其他用路人恐生交通上危害，因此通知拖吊車到場後，循線通知涉案白姓男子（32歲）到案。

白姓男子在案發的17個小時後，才到警局說明，白辯稱，事故地點要右轉時，因車速較快，轉彎轉不過去擦撞分隔島，車子當下也不能開了，只好將車子留在現場，有通知修配廠到場拖吊，因自己太累，「只想回家睡覺」，所以才先離開。

警方調閱監視器發現，白姓男子開車從東區精武路右轉進化路，因車速太快不慎擦撞分隔島，車輛因而受損無法移動，其竟丟下車子直接離開現場，肇事後輕忽其他用路人安全的心態，實在讓人無法接受。