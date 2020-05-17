靜宜商圈住宿女鞋被點記號引恐慌 警方掌握一男子追查
臉書「沙鹿之美」有人提醒指，台中靜宜商圈有外宿女子發現，她的鞋子被人以筆畫黑點作記號，內容一出，還有不同女子說有相同遭遇，清水警方表示，已調閱監視器，掌握一名男子追查，將追查到案，查明他在女子鞋底作記號用意。
臉書有人提醒單身租屋族注意，最近２、３個月來，靜宜商圈出現對別人鞋子黑筆點記號怪客，超可怕，針對淺色底鞋子作記號，有人猜是摩斯密碼，很多人說自己鞋子被黑筆點成這樣生氣。
清水警分局表示，已調閱監視器，掌握對象查緝中，動機，等查緝到案後再釐清目的，目前此舉涉毀損及侵入住宅罪嫌。
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