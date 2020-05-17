台中酒駕男市區轉彎側翻糗大 稱「撿手機」釀禍

台中市黃姓男子今天凌晨4時許酒後開車，行經西區五權西路時，疑因右轉時不慎，導致轎車碰撞中央安全島後翻車，黃車側翻到道路中央，黃在警、消到場時辯稱，因為「撿手機」才會釀禍，但警方酒測後，發現他的酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

據查，黃姓男子（45歲）與朋友喝酒後，今天凌晨4時許開車上路，行經西區五權路右轉五權西路，欲往五權西一街方向行駛時，右轉時因操控不當，導致左側車身碰撞五權西路安全島及路燈桿受損，經通知救護車到場，黃受到輕傷。

黃向到場警、消表示，手機掉落在腳踏墊，為撿手機才導致肇事，但黃經酒測後，酒測值超過每公升0.25毫克，依公共危險罪嫌送辦。