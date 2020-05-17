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攻雪山 32歲男猝死東峰步道
李姓男子與兩名山友組隊攀登雪山主峰，李男途中疑因身體不適，行經雪山東峰步道五點七公里處突然倒臥不起，山友見狀打一一九求救，梨山消防分隊趕抵現場，已無生命跡象，經實施CPR急救仍不治；空勤總隊昨早派直升機吊掛遺體至東勢河濱公園，由家屬領回，死因待檢察官相驗釐清。
據了解，來自屏東的李男（卅二歲）與山友組隊挑戰攀登雪山主峰，一行三人本月十五日上午十點，從雪山登山口出發，預計隔天攻頂後下山；十五日下午三時許，李男行經雪山東峰步道五點七公里處突然倒地，路過的張姓山友見狀報案，消防隊員抵達時，李男已無生命跡象。
同行的黃姓女山友表示，與李男認識半年多，偶爾會相約登山，這次攀登前未聽說李男身體不適，但李男沿途步伐緩慢，原以為是因背包太重拖慢腳步，因此不以為意，直到李男一直未跟上，才驚覺不對。
黃女說，李男登山資歷超過三年，每周皆會去登山，已完登許多山嶽，包括玉山、北大武山等；李男平常也騎自行車，目前擔任飛輪教練；李父則表示，兒子沒有病史，平時熱愛運動及登山，對於猝逝相當意外。
消防隊前天將李男遺體搬運至雪山東峰停機坪，請求空勤總隊出動直升機載送，但因雲層太厚無法降落，直到昨天上午八點許抵達雪東停機坪，將遺體搬運上機，八點五十分降落東勢河濱公園。
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