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進捷運不戴口罩 女子咬保全遭法辦 移送第二例
一名年約20多歲的鄭姓女子前晚6點56分要搭台北捷運，沒戴口罩就強行進入市政府站，遭保全攔下制止後，她不但不聽勸，甚至出拳毆打、咬傷保全，最後被警方移送法辦。保全打算提告，而她也將成為北捷移送開罰的第二例。
疫情趨緩，是否會取消搭大眾運輸強制戴口罩措施？
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，保持適當距離不容易，還是建議戴口罩，「個人防護這關，不會解禁這麼快」。
北捷表示，前晚鄭女過閘門後想進入車廂，保全發現她沒戴口罩，先口頭勸導戴上，但鄭女不願配合，還連續出拳攻擊保全，最後被保全拉出車廂，壓制在月台區地板，但鄭女在激烈反抗時，還咬傷保全右手臂。
警方獲報到場後，將鄭女帶回信義警分局三張犁派出所調查，北捷說，鄭女卻不願說明為何不戴口罩，保全則要提告傷害。
警方偵訊後將鄭女移送法辦；由於鄭女不遵守政府規定，不戴口罩還硬闖閘門車廂，也將移送衛生局開罰。
衛生局疾病管制科長余燦華表示，將蒐集相關證據，並等鄭女陳述意見，依法可開罰3000元到1萬5千元。
北捷統計，至今已累積勸導約28.6萬人次，其中未戴口罩而遭拒絕運送離站者約2800人次；因不戴口罩不聽勸遭移送開罰，鄭女將是第二例。
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