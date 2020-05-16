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台女遭「聯合國將軍」感情布線1年 100萬差點飛了！
台北市一名女子遭詐騙集團假冒「聯合國將軍」欺騙感情近一年時間，還聽信這位「將軍」要來台跟她結婚、須先付10萬美金解除職務的謊言；她日前已在銀行準備匯款百萬台幣，好在警方及時到場攔阻，保住財產。
中山分局長安東路派出所上月30日早上接獲銀行報案，稱有女子要匯100萬新台幣到國外給丈夫，不過女子說不清匯款細節，表情也變得嚴肅，顯得不願多談，為防她遭詐騙，盼警方到場釐清。
警員吳宸君、陳俊元趕抵，陳姓女子坦承，一年前透過網路認識一位「聯合國將軍」，雙方墜入愛河，這位「將軍」現駐點在伊拉克，他承諾要遠離戰火，來台跟自己結婚，不過須繳交10萬美金（折合330萬新台幣）給聯合國解除「將軍」職務。
陳女相信「將軍」說詞，不疑有他，才打算先匯100萬新台幣給對方。警方聽完搖搖頭，向陳女嚴厲表示「妳被詐騙了」，打破她美夢，並解釋常見詐騙手法。
所幸陳女有聽勸，恍然大悟後，立刻封鎖假冒「將軍」的詐騙集團聯絡方式。
中山分局表示，目前有電話165反詐騙專線及金融機構作為第一防線，再者，民眾也可在手機下載165App，了解最新的電話詐騙型態。
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