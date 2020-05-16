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男子騎車撞電桿倒地遭混泥土車輾過 送醫不治
台中市林姓男子今天騎機車行經東勢區新盛街時，自撞路旁電線桿，再遭經過的預拌混泥土輾過，林男送醫後傷重不治，警方訊問後依過失致死罪嫌將混泥土車劉姓駕駛送辦。
這起死亡車禍發生後，轄區東勢警分局調閱監視器畫面，發現林男騎機車經過事發地點，先自撞電線桿後倒地，再遭一旁的預拌混泥土車輾過。混泥土車上的44歲劉姓駕駛發現有事故，下車協助報案，待警消到場後即開車離去。
警方查出林男遭混泥土車輾過致死，通知劉男到案說明。他表示，事發當下認為車子未與對方發生碰撞，且不知道男子倒地被輾過，協助處理後就開車離去。員警表示，雙方都未酒駕，劉男是否涉及肇事逃逸還要調查，訊後先依過失致死罪嫌將他送辦，明天將報請檢察官會同法醫相驗死者遺體。
台中市政府消防局中午12時8分接獲民眾報案，指東勢區新盛街旁有機車騎士自撞電線桿，且機車起火燃燒，消防人員到場時火勢已由民眾自行撲滅，火勢還將附近喪家放置電線桿前的花圈燒毀。23歲林姓機車騎士躺在路旁，但已OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫後仍傷重不治。
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