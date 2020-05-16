台中市下午雷雨交加 張男倒在大坑山區無心跳

48歲張男今天下午倒臥在中市大坑3號步道，已無呼吸心跳，消防救護員今晚救出，送往慈濟台中分院搶救。圖／台中市消防局提供

48歲張姓男子今天下午至台中市大坑步道登山，被民眾發現張男倒臥在大坑3號步道，發現他已無呼吸心跳，當時雷雨交加，報案人懷疑他遭雷擊，消防局救災人員前往救護，抵達後發現張男並無明顯外傷，評估為OHCA，今晚將他抬下山後，送往慈濟台中分院搶救。

台中市區今天下午雷雨交加，中市消防局下午4時48分，接獲民眾報案指稱稱，張男倒臥在大坑3號步道0.8公里處，張男眼睛睜開，已無呼吸心跳。報案人並表示現場周圍持續有落雷發生，不知該名民眾是否為遭雷擊（未目擊），因目前所在位置仍有雷擊之危險性，需立即下山。

消防局立即出動東山分隊11人、出動救災(護)車3輛、人員11名、由分隊長張啟原帶隊前往，抵達後發現張男並無明顯外傷，施以救護評估為OHCA，送往慈濟台中分院搶救。