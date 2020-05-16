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影／工人受困暴漲大漢溪沙洲 爬上怪手求救險象環生

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市今天下午突然下起大雷雨，造成大漢溪水位瞬間暴漲，當時柑園橋流域正有溪流施工單位實施作業，但還未來得及將機具駛離沙洲，上游洪水即向下衝，3名工人當場受困，並爬上怪手求救，新北消防第五大隊派出搜救艇將人救上岸，順利化險為夷。

據民眾報案，當時下午4點30分左右，3名經濟部河川局委外施工廠商人員已經受困樹林區柑園橋下的大漢溪沙洲進退不得，水位上漲十分迅速，消防救難人員抵達現場時，3人已經被洪水包圍，不得不爬上怪手等待救援，不斷對著岸上消防人員揮手。

新北消防第五大隊立即出動橡皮艇，先是將救生衣運送接近怪手位置，並將救生衣遞給攀爬在怪手挖臂上的3名工人，隨後又再派另一艘橡皮艇協助，才將受困人員平安接回岸上。

據工人表示，當時下午原本還十分晴朗，根本沒有下雨，但突然之間就烏雲密佈降下大雨伴隨閃電打雷，上游的溪水更是在還來不及撤出機具時就沖了下來，而且水位上漲很快，幾人爬上怪手時連怪手都差點被大水沖走。

新北市消防第五大隊大隊長林永東表示，所幸救援過程十分順利，沒有造成其他意外，但也呼籲民眾於河川活動時，應該注意溪流水位是否上漲、突然變混濁或上游有降雨，才能及時遠離危險，避免受困或被沖走。

3名工人爬上怪手求救，險些就被暴漲的溪水沖走。記者巫鴻瑋／翻攝
3名工人爬上怪手求救，險些就被暴漲的溪水沖走。記者巫鴻瑋／翻攝

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