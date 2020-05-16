男子竹林大橋下沙洲垂釣 溪水暴漲受困

新竹縣一名年約50歲的李姓男子，下午獨自一人到竹東竹林大橋下的沙洲釣魚，未料受颱風外園環流影響，再加上午後對流發展旺盛，新竹縣山區下午開始下大雨，導致頭前溪溪水暴漲，李男發現受困於沙洲上，急忙打119求救，消防人員到場後，使用垂降方式將他順利拉回橋面上，男子並無受傷。

新竹縣消防局表示，下午5點接到報案，一名男子垂釣受困於竹林大橋下沙洲，消防局立刻派遣竹東分隊3車7人前往救援。

竹東分隊表示，李男因今天上午天氣晴朗，大約11點攜帶釣具前往頭前溪下游、竹林大橋附近沙洲釣魚，一直到下午4點半接近5點時，突然看到自己的裝備怎麼飄下來，往上游看才發現溪水暴漲混濁，立刻想離開沙洲，但已經來不及了，連忙用手機報案求救。