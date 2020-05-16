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男子竹林大橋下沙洲垂釣 溪水暴漲受困
新竹縣一名年約50歲的李姓男子，下午獨自一人到竹東竹林大橋下的沙洲釣魚，未料受颱風外園環流影響，再加上午後對流發展旺盛，新竹縣山區下午開始下大雨，導致頭前溪溪水暴漲，李男發現受困於沙洲上，急忙打119求救，消防人員到場後，使用垂降方式將他順利拉回橋面上，男子並無受傷。
新竹縣消防局表示，下午5點接到報案，一名男子垂釣受困於竹林大橋下沙洲，消防局立刻派遣竹東分隊3車7人前往救援。
竹東分隊表示，李男因今天上午天氣晴朗，大約11點攜帶釣具前往頭前溪下游、竹林大橋附近沙洲釣魚，一直到下午4點半接近5點時，突然看到自己的裝備怎麼飄下來，往上游看才發現溪水暴漲混濁，立刻想離開沙洲，但已經來不及了，連忙用手機報案求救。
消防人員趕抵現場後，延竹林大橋循線找到受困男子，透過繩索垂降方式，先讓一名消防人員垂降沙洲確認男子安全，並協助男子穿上救生裝備，再由橋上的消防人員進行拖拉，將男子慢慢拉到橋面上，整個過程大約花了30分鐘，幸好男子毫髮無傷。
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