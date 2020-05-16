快訊

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭

花蓮七星潭4隻浪浪疑遭虐殺 報警追兇

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮林姓愛狗人士昨天在七星潭發現固定餵食的流浪犬躺臥路邊疑遭人勒斃，經詢問發現附近另有3隻流浪犬無故死亡，懷疑有人虐殺「浪浪」。今天到警局報案盼能揪出兇手。

林小姐說，這隻3、4歲的公狗「大黃」，在七星潭海邊生活多年，平日有人靠近就會跑掉，不會主動攻擊人。昨天早上10時多發現大黃躺在路邊，脖子上綁著童軍繩，上前看才發現已無氣息。

林女詢問附近施工的陳老闆，才知道七星潭岸邊昨天白天也有1隻大狗死亡，身體沒有外傷，但嘴裡流血；海巡人員也說，附近定置漁場岸際今天也發現2隻疑遭毒死的流浪犬。

眼看4隻「浪浪」遭人痛下毒手，林小姐難過的在臉書貼文「大黃不會追車、追人，也不和同伴打架，竟然遭此毒手，不敢想像大黃當時有多害怕多無助…」今天到警局報警做筆錄，希望警方能盡快抓出虐狗兇手，阻止虐殺流浪犬案件持續擴大。

花蓮縣政府動植物防疫所長黃詩伊表示，動防所獸醫師將協助警方採樣確認「浪浪」死因。依「動物保護法」虐待動物致死，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬以下罰金。

流浪犬

延伸閱讀

「我想開一間這樣的店」 會考考生：好寫但不容易寫好

德籍女遊客因疫情滯留 大讚台灣人友善防疫棒

再現布農族山居生活 花蓮文化局續建佳心舊社遺構

花蓮犬貓絕育計畫開跑 可到合作動物醫院及公所申請

相關新聞

台中市下午雷雨交加 張男倒在大坑山區無心跳

48歲張姓男子今天下午至台中市大坑步道登山，被民眾發現張男倒臥在大坑3號步道，發現他已無呼吸心跳，當時雷雨交加，報案人懷疑他遭雷擊...

影／國道火燒車！貨車司機驚見車斗成火球 急逃生

國道1號南下連接台88線快速道路匝道，今天晚間7點多發生火燒車事故。1輛小貨車沿國道行駛，35歲薛姓司機突然發現貨車後車...

男子騎車撞電桿倒地遭混泥土車輾過 送醫不治

台中市林姓男子今天騎機車行經東勢區新盛街時，自撞路旁電線桿，再遭經過的預拌混泥土輾過，林男送醫後傷重不治，警方訊問後依過...

台女遭「聯合國將軍」感情布線1年 100萬差點飛了！

台北市一名女子遭詐騙集團假冒「聯合國將軍」欺騙感情近一年時間，還聽信這位「將軍」要來台跟她結婚、須先付10萬美金解除職務...

影／工人受困暴漲大漢溪沙洲 爬上怪手求救險象環生

新北市今天下午突然下起大雷雨，造成大漢溪水位瞬間暴漲，當時柑園橋流域正有溪流施工單位實施作業，但還未來得及將機具駛離沙洲...

台東男子持刀搶超商未遂 客人以為是演習

一名男子今天下午持刀闖進台東市某超商，大聲斥喝要搶劫，旁邊客人和店員一度以為是演習，超商經理趁機按下警鈴通知警方到場，男...

被狗追咬這樣蒐證！罰到飼主哭出來

很多人都有被狗追的經驗，比如郵差、送貨司機、美食送貨員、業務員，甚至在自家巷道、風景區，不管是野狗還是未繫繩的家犬，狂追吠叫，不僅讓人嚇個半死，甚至可能被咬得鮮血直流。

男子竹林大橋下沙洲垂釣 溪水暴漲受困

新竹縣一名年約50歲的李姓男子，下午獨自一人到竹東竹林大橋下的沙洲釣魚，未料受颱風外園環流影響，再加上午後對流發展旺盛，...

中暑快買冰飲料！學生體能訓練突昏厥 送醫急救救回一命

嘉義市林姓學生今天上午參加棒球隊體能訓練忽昏厥，師生迅速將他搬到陰涼處降溫，並通報119到場急救，消防員發現林男意識不清...

北投偷到士林 婦人戴粉紅髮箍不斷行竊機車財物又落網

台北市王姓婦人涉嫌多次行竊機車財物共數千元，由於她前科累累，是地方頭痛人物，有眼尖民眾本月初又發現她故技重施，立刻拍下過...

工人挖到未爆彈竟天真想直送金防部 嚇壞一堆人

金門縣金寧鄉伯玉路二段全家便利店附近昨（15)日正在施做水溝挖設的相關工程，1位林姓工人意外挖到一枚未爆彈，因不知道軍方...

北市中年工人跌倒遭鋼筋刺傷腋下 緊急送醫治療中

台北市大同區民權西路一處工地今天下午1點多驚傳意外，50多歲工人施工時重心不準跌倒，遭地面突起的鋼筋刺傷。消防員獲報到場...

熱門新聞

女沒戴口罩被勸離捷運站竟惱羞狂K保全 網超心疼：脾氣太好

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

南投畢祿山820林道山難 一名女大生失去生命跡象

台3線大型重機自摔波及邊溝追焦手 5人受傷

台中市下午雷雨交加 張男倒在大坑山區無心跳

女子搭台北捷運不戴口罩 被制止搭車竟咬傷保全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。