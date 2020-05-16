花蓮七星潭4隻浪浪疑遭虐殺 報警追兇

花蓮林姓愛狗人士昨天在七星潭發現固定餵食的流浪犬躺臥路邊疑遭人勒斃，經詢問發現附近另有3隻流浪犬無故死亡，懷疑有人虐殺「浪浪」。今天到警局報案盼能揪出兇手。

林小姐說，這隻3、4歲的公狗「大黃」，在七星潭海邊生活多年，平日有人靠近就會跑掉，不會主動攻擊人。昨天早上10時多發現大黃躺在路邊，脖子上綁著童軍繩，上前看才發現已無氣息。

林女詢問附近施工的陳老闆，才知道七星潭岸邊昨天白天也有1隻大狗死亡，身體沒有外傷，但嘴裡流血；海巡人員也說，附近定置漁場岸際今天也發現2隻疑遭毒死的流浪犬。

眼看4隻「浪浪」遭人痛下毒手，林小姐難過的在臉書貼文「大黃不會追車、追人，也不和同伴打架，竟然遭此毒手，不敢想像大黃當時有多害怕多無助…」今天到警局報警做筆錄，希望警方能盡快抓出虐狗兇手，阻止虐殺流浪犬案件持續擴大。

花蓮縣政府動植物防疫所長黃詩伊表示，動防所獸醫師將協助警方採樣確認「浪浪」死因。依「動物保護法」虐待動物致死，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬以下罰金。