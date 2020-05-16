台東男子持刀搶超商未遂 客人以為是演習

一名男子今天下午持刀闖進台東市某超商，大聲斥喝要搶劫，旁邊客人和店員一度以為是演習，超商經理趁機按下警鈴通知警方到場，男子在沒有反抗下遭警方制伏。 圖／中央社

一名男子今天下午持刀闖進台東市某超商，大聲斥喝要搶劫，旁邊客人和店員一度以為是演習，超商經理趁機按下警鈴通知警方到場，男子在沒有反抗下遭警方制伏。

今天下午台東市中正路和博愛路口超商闖進一名短頭髮、戴黑色口罩，年約20多歲男子，持菜刀斥喝要搶劫，但沒有搶到錢就被警方逮捕。

超商旁檳榔攤店員目擊整個過程，她說，這名男子在搶劫前半小時騎藍色機車停在檳榔攤後面，以為他是要等其他人，沒想到過了一段時間竟然拿著菜刀進入超商搶劫。

她說，男子向店員說要搶劫，店員和購買物品的客人以為是演習，後來店員感覺不對勁進入屋內向經理回報，經理趕緊按下警鈴通知警方，警察不到5分鐘就到現場，男子沒搶到錢，逮捕過程也未反抗。

附近民眾說，感覺男子怪怪的，超商距離警察局才200公尺，怎麼會選擇這麼危險的地方搶劫。

現場處理員警表示，這名男子舉止不像一般搶劫，感覺精神異常，不過還要帶回進一步偵訊，了解搶劫動機。