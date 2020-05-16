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新北三峽大豹溪女子溺水 水安隊即時救援

中央社 / 新北16日電

新北市三峽大豹溪，今天發生戲水女子被水流沖離警戒繩的溺水事件。幸經新北市水上安全工作大隊教練林岳勳執勤及時發現，以浮標下水成功救援，避免不幸憾事發生。圖／中央社
新北市三峽大豹溪，今天發生戲水女子被水流沖離警戒繩的溺水事件。幸經新北市水上安全工作大隊教練林岳勳執勤及時發現，以浮標下水成功救援，避免不幸憾事發生。圖／中央社
新北市三峽大豹溪，今天發生戲水女子被水流沖離警戒繩的溺水事件。幸經新北市水上安全工作大隊教練林岳勳執勤及時發現，以浮標下水成功救援，避免不幸憾事發生。

新北市水上安全工作大隊聯合會會長王敬皓表示，27歲女子中午11時40分在大豹溪劃定合法水域範圍遭水流沖離警戒繩。幸虧一旁蟾蜍山谷的防溺駐點執勤的林岳勳岸邊警戒及時發現，拿著救生浮標下水成功救援，眾人一起將女子拉上岸邊，避免憾事發生。

王敬皓說，林岳勳在大豹溪駐點服務多年，拯救多人並多次獲市府消防局表揚。他轉述林岳勳感想表示，每年最期待的就是到大豹溪投入公益活動，以自己的專業服務社會，貢獻一己之力。

王敬皓表示，三峽區大豹溪5月起開放，以往受到民眾消暑歡迎，今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，直到近期疫情趨緩，民眾出遊意願明顯提升。

王敬皓表示，大豹溪流域除新北市政府消防局駐點防溺外，民間救生團體協勤更重要。新北市水上安全工作大隊負責其中8個防溺駐點。5月起，先後5次執勤發生3起救溺事件，成功保全3個家庭。

三峽大豹溪以往多次發生溺水案，新北市府為保障民眾戲水安全，公告當地水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間，除規劃編排消防及民間救難團體駐點警戒，也由新北市府觀光局、經濟發展局、法制局、消防局及警察局組「水安聯合巡查小組」，減低戲水潛在風險。

溺水

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