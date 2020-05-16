詐騙集團假冒子女孫兒 警籲長輩慎防

刑事局今天表示，統計今年1月至4月詐騙案，歹徒假冒子女或孫子的猜猜我是誰手法，共669件，詐騙總金額達新台幣1億餘元，超過半數被害人皆為60歲以上長輩。

刑事警察局發布新聞稿指出，住新北市的80歲彭姓婦人日前獨自在家時，接獲自稱是「兒子」來電，對方還提及家人姓名，彭婦未查證，匯32萬元後，才得知遭詐騙；基隆市69歲黃姓婦人日前在家接到自稱是「孫女」來電，對方提及急需用錢，黃婦未查證，匯22萬餘元後，才知遭騙。

刑事局表示，這是假冒親友的「猜猜我是誰」詐騙手法，經統計，60歲以上的被害人超過半數，呼籲民眾應提醒家中長輩慎防類似詐騙手法，只要接獲未知號碼或自稱是久未連絡親友，別憑聲音就認定身分，若對方提及借錢等狀況，可先掛電話，再透過其他方式聯繫，也可向親友查證，千萬不要急忙匯款。

刑事局指出，建議民眾提醒家中長輩撥打「165」反詐騙專線或上165官網諮詢、檢舉或報案。