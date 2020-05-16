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中暑快買冰飲料！學生體能訓練突昏厥 送醫急救救回一命
嘉義市林姓學生今天上午參加棒球隊體能訓練忽昏厥，師生迅速將他搬到陰涼處降溫，並通報119到場急救，消防員發現林男意識不清、體溫超過40度，研判是中暑，立即注射點滴，還請同學購買數瓶冰礦泉水，放在林同學2側頸部、腋下及大腿鼠蹊部動脈處降溫，隨即送醫急救，到院前恢復意識，順利救回一命。
嘉義市消防局蘭潭分隊表示，嘉義市今天上午氣象顯示，高溫達30度、體感近40度，約10點25分接獲報案，指體育場有學生昏倒，到場發現一名13歲男同學意識不清、全身冒汗，他的母親也在旁著急不已，旁邊教練、同學們都不知所措。
蘭潭分隊潘續文指出，這群棒球隊小選手從早上8時許一直訓練到10時許，每個人都汗流浹背，林男耳溫達40.6度、生命徵象不穩定，判斷為中暑，立即作降溫處置。
他說，先請現場同學去投幣買冰礦泉水放在患者動脈處降溫、然後再作靜脈注射、給予生理食鹽水流速全開灌注、下肢抬高、給氧，送醫上車後冷氣開最大、衣物全剪開，所有冰礦泉水都拿來放在體表大動脈處，後送時持續沖冰水降溫，2分鐘到院後，檢傷醫護人員接手，患者體溫已降至37.5度、意識恢復。
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