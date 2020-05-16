北投偷到士林 婦人戴粉紅髮箍不斷行竊機車財物又落網

王女本月2日涉嫌竊盜機車財物遭民眾拍照上傳臉書。圖／翻攝自Gangs of Tian Mu 天母幫

台北市王姓婦人涉嫌多次行竊機車財物共數千元，由於她前科累累，是地方頭痛人物，有眼尖民眾本月初又發現她故技重施，立刻拍下過程傳上網。警方隔天在路上認出王，詢後將她依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，王女（47歲）本月2日在士林中山北路七段巷弄一帶，沿路將每台機車上財務取出再丟棄，並一一找尋車廂未蓋的機車，竊取裡面皮包、零錢，共6名車主受害，總共損失數千元現金。

據調查，王女是警方頭痛的竊盜慣犯；她去年與丈夫租屋北投，就在石牌捷運站附近，以相同手法犯下多案；今年搬至士林，再用同樣手法犯案。

王女犯案當天，頭戴粉紅色髮箍、身穿黃衣，隔天疑欲故技重施時，遭眼尖的蘭雅派出所員警認出。

王女坦承犯行，但對於偷竊行為毫無悔意，也未交代動機；因王女與她丈夫無業許久，兩人並無謀生能力，警方研判是缺錢才打歪主意。

王女涉案的轄區，擴及北投及士林，包括石牌派出所、芝山岩派出所、文林派出所、後港派出所、蘭雅派出所及天母派出所等。警方查出，王女至今至少行竊10部機車上財物。

警方詢後將王女依竊盜罪嫌送辦，也呼籲民眾勿將重要財務、現金放在機車車廂，以免遭有心人士竊取。