工人挖到未爆彈竟天真想直送金防部 嚇壞一堆人

金門縣金寧鄉伯玉路二段全家便利店附近昨施做水溝挖設的工程，意外挖到一枚105公厘未爆彈，可能是「823砲戰」時期遺留下來。圖／讀者提供

金門縣金寧鄉伯玉路二段全家便利店附近昨（15)日正在施做水溝挖設的相關工程，1位林姓工人意外挖到一枚未爆彈，因不知道軍方的聯繫電話，天真的他竟自行開車將未爆彈送往金防部報繳，朋友得知趕緊通報軍方，在半路將他攔截，並由金防部未爆彈處理小組將未爆彈帶回銷毀，總算解除一場虛驚。

據了解，昨天下午5點多，林姓工人在施做工程時，意外挖到未爆彈，但因為他也司空見慣，又一時找不到金防部未爆彈處理小組的電話，就想下班時，再順便將未爆彈載往金防部報繳。

林姓工人將未爆彈放在挖土機挖斗，就一起裝載進貨車開上金門的「高速公路」伯玉路，沿途車流量不少，但大家都不知道這台尋常的貨車上，竟載著未爆彈。

林姓工人的友人得知後，嚇了一大跳，趕緊通報軍方，並立刻驅車追逐尋找林男，追趕了2公里後，終於在雙瓊路口成功攔下林男與未爆彈，並要他將車子停在路邊，一起等候未爆彈處理小組前來處理。

未爆彈處理小組到場後，人員穿著防護裝備後，小心翼翼的靠近觀察未爆彈外觀並評估風險，最後依標準作業程序，以防爆毯包裹將未爆彈搬離，總算解除一場虛驚。

未爆彈處理小組人員表示，這枚未爆彈研判應該是105公厘炮彈，可能是「823砲戰」時期遺留下來，但彈體外觀已嚴重鏽蝕，雖然還有殘餘的火藥，但引信已損毀，並無安全疑慮，未爆彈攜回後，將以廢彈處置銷毀。